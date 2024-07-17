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11:48, 17 июля 2024Россия

На водоеме под Москвой к детям подплыл голый мужчина на сапборде и сделал одно предложение

Shot: в Дмитрове голый мужчина предлагал детям покататься на сапборде

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

На водохранилище Жестылево в подмосковном Дмитрове заметили голого мужчину на сапборде, который предлагал детям покататься. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, вечером 16 июля на водоеме отдыхала женщина с 13-летней дочерью и ее одноклассниками. Дети нашли на берегу бревно и решили на нем поплавать. В этот момент к ним из кустов выплыл полностью обнаженный мужчина, который пригласил несовершеннолетних пересесть к нему на доску. Когда те отказались, сапбордист уплыл в неизвестном направлении.

По информации канала, сейчас мужчину разыскивает полиция. Со слов школьников, приставший к ним человек был уже не молод. Дети помогли составить его фоторобот.

Ранее на Атомном пляже подмосковной Дубны пьяный мужчина снял трусы перед семьей с семилетней девочкой и потребовал смотреть на него. Когда родители попросили россиянина успокоиться, тот начал пытаться танцевать, однако смог только подергать телом. В результате полиция задержала 39-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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