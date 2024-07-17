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15:11, 17 июля 2024Мир

На Западе заявили о планах Германии по переброске сил к России

Newsweek: Германия планирует переброску сил к границе с Россией

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия планирует переброску сил к границе с Россией, их численность может достигать сотен тысяч военных стран НАТО. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.

«Представитель оборонного командования бундесвера [Вооруженных сил ФРГ] подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — отмечается в материале.

При этом в командовании заявили, что практика быстрой переброски сухопутных сил является обычным инструментом сдерживания. Кроме того, было отмечено, что в приоритеты бундесвера входят обязанности по обеспечению как собственных сил, так и войск союзников по Североатлантическому альянсу.

13 июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и единиц тяжелой техники.

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      Максим Габриелян
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