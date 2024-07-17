Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 17 июля 2024Мир

На Западе заявили об опасности для Украины из-за кандидата Трампа в вице-президенты

WSJ: в Европе считают, что кандидатура Вэнса представляет опасность для Украины

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Европейские политики считают, что кандидатура Джей Ди Вэнса в вице-президенты США представляет опасность для Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Украина в беде», — рассказал газете один из европейских чиновников на правах анонимности.

Авторы материала пояснили, что «европейские политики опасаются» сценария, в котором Киев будет получать гораздо меньше помощи от Вашингтона из-за потенциальной победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на выборах. Они добавили, что Украина «может лишиться рычагов влияния» в любых мирных переговорах с Россией и «потерпеть поражение в конфликте».

Ранее газета The New York Times (NYT) привела слова Вэнса от 2022 года, когда он заявлял, что ему «безразлична судьба Украины». Издание также отмечает, что он последовательно выступал за прекращение боевых действий, начало переговоров с Россией и прекращение всякой военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

      Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

      Ослепший на СВО боец пожаловался на забвение и отсутствие выплат

      50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото в откровенном купальнике

      В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест и поплатился

      Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

      В России впервые наладили управление дроном через спутник

      Бывшая коллега пермского людоеда описала того словами «его самого можно съесть»

      На Украине начнут определять военнообязанных по принципу таргетированной рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше