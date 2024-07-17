На Западе заявили об опасности для Украины из-за кандидата Трампа в вице-президенты

WSJ: в Европе считают, что кандидатура Вэнса представляет опасность для Украины

Европейские политики считают, что кандидатура Джей Ди Вэнса в вице-президенты США представляет опасность для Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Украина в беде», — рассказал газете один из европейских чиновников на правах анонимности.

Авторы материала пояснили, что «европейские политики опасаются» сценария, в котором Киев будет получать гораздо меньше помощи от Вашингтона из-за потенциальной победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на выборах. Они добавили, что Украина «может лишиться рычагов влияния» в любых мирных переговорах с Россией и «потерпеть поражение в конфликте».

Ранее газета The New York Times (NYT) привела слова Вэнса от 2022 года, когда он заявлял, что ему «безразлична судьба Украины». Издание также отмечает, что он последовательно выступал за прекращение боевых действий, начало переговоров с Россией и прекращение всякой военной помощи Украине.