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12:37, 17 июля 2024Среда обитания

Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

Эксперт Кокорева: при утечке пароля в сеть нужно сменить его на новый

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При утечке пароля от личного аккаунта в Сеть следует немедленно сменить его на новый. Способы защититься от мошенников назвала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева, передает «Газета.Ru».

Эксперт советует убедиться, что новый пароль является надежным и уникальным. «Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать мошенникам. Важно использовать минимум 12 символов, включая символы 3-4 категории (заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы)», — рассказала Кокорева.

Рекомендуется проверить другие аккаунты, на которых могут быть продублированы пароли, и связаться со службой поддержки сервиса, аккаунт на котором был взломан. Благодаря этому сервис сможет принять меры и обезопасить других пользователей.

Чтобы снизить риск взломов, Кокорева призвала пользоваться двухфакторной аутентификацией. Лучше всего выбрать беспарольную аутентификацию, основанную на использовании электронного ключа, хранящегося на устройстве. Это может быть скан отпечатка пальца или распознавание лица. Также стоит обращать внимание на уведомления о безопасности, которые сервисы рассылают пользователям при обнаружении утечек.

Ранее стало известно, что мошенники научились подменять сети Wi-Fi в самолете на фейковые и красть личные данные пассажиров. Такой случай был зафиксирован в Австралии.

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      Александра Качан
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