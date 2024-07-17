Одна деталь в плавках Наоми Кэмпбелл озадачила фанатов

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци и озадачила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя манекенщица была замечена во время отдыха на яхте в Испании. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в атласном раздельном купальнике золотистого цвета, оформленном тонкими завязками. Кроме того, на ней были черный головной убор, солнцезащитные очки и длинная цепь с круглым кулоном.

Читатели портала обратили внимание на одну деталь на плавках звезды. «Мне больно смотреть на то, что у нее там находится», «Ого! Мне пришлось дважды взглянуть! Надеюсь, это часть какой-то бижутерии», «Теперь мы знаем, где Наоми хранит ключи от машины», «Это у нее такая шкатулка для драгоценностей?», «Неожиданный предмет в плавках. Что там лежит?», «Не хочу показаться неуместным, но что лежит у Наоми в бикини?» — писали они.

В июне пользователи сети заподозрили Наоми Кэмпбелл в пластике. Юзеры обратили внимание на внешний вид знаменитости во время посещения модного показа Chanel в Париже.