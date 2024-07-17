Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 17 июля 2024Ценности

Одна деталь в плавках Наоми Кэмпбелл озадачила фанатов

Фото: Stefanos Kyriazis / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци и озадачила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя манекенщица была замечена во время отдыха на яхте в Испании. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в атласном раздельном купальнике золотистого цвета, оформленном тонкими завязками. Кроме того, на ней были черный головной убор, солнцезащитные очки и длинная цепь с круглым кулоном.

Читатели портала обратили внимание на одну деталь на плавках звезды. «Мне больно смотреть на то, что у нее там находится», «Ого! Мне пришлось дважды взглянуть! Надеюсь, это часть какой-то бижутерии», «Теперь мы знаем, где Наоми хранит ключи от машины», «Это у нее такая шкатулка для драгоценностей?», «Неожиданный предмет в плавках. Что там лежит?», «Не хочу показаться неуместным, но что лежит у Наоми в бикини?» — писали они.

В июне пользователи сети заподозрили Наоми Кэмпбелл в пластике. Юзеры обратили внимание на внешний вид знаменитости во время посещения модного показа Chanel в Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      Обнаружен недостающий фактор глобального потепления

      В Запорожье восстановят поврежденные ВСУ энергетические объекты

      На водоеме под Москвой к детям подплыл голый мужчина на сапборде и сделал одно предложение

      Три главных мифа о шоколаде развеяли

      Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы

      Мэр Парижа искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр

      Одна деталь в плавках Наоми Кэмпбелл озадачила фанатов

      Принадлежавший россиянину Porsche конфисковали для отправки в зону СВО

      Владельцев карт UnionPay предупредили о трудностях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше