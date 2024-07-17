Опубликован прогноз по росту ключевой ставки

Банк России: аналитики спрогнозировали ключевую ставку в 16,8 процента

Аналитики повысили прогнозы по средней ключевой ставке Банка России на 2024 и 2025 годы. Таковы результаты макроэкономического опроса, опубликованного регулятором.

«Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте — на 2024 год до 16,8 процента годовых, на 2025 год до 15 процентов годовых», — сообщил Центральный банк.

В 2026 году аналитики ждут ключевую ставку в 10,6 процента.

Прогноз инфляции на 2024 год повысили до 6,5 процента. Предполагается, что уровень безработицы опустится до 2,6 процента, а в 2025 году вырастет до 2,8 процента.

Ранее в Банке России констатировали, что в стране пока не наблюдается устойчивого снижения инфляционного давления. Поэтому следует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного периода, чем предполагалось прежде.

Есть прогнозы, что до конца года ключевая ставка в России может увеличиться до 20 процентов.