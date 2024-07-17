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13:15, 17 июля 2024Мир

Песков заявил об игнорировании доводов России при расследовании крушения MH17

Песков: никакие доводы России не принимались при расследовании крушения MH17

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Никакие доводы России не принимались во внимание при расследовании крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Об игнорировании позиции Москвы заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция прекрасно, хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно», — сказал официальный представитель Кремля.

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      Семен Александров
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