Появились подробности о стрелявшем по детям под Волгоградом участнике СВО

Стрелявший по детям боец СВО под Волгоградом ранее ссорился с матерью раненого

Участник специальной военной операции (СВО), стрелявший по детям в хуторе Угольском под Волгоградом, ранее ссорился с матерью 12-летнего мальчика, который получил ранение. Такие подробности об агрессивном бойце появились у регионального портала V1.ru.

Как рассказали изданию родные пострадавшего ребенка, их семья приехала в Россию в 2014 году из Донбасса. Некоторое время назад между их родственниками и стрелком произошел конфликт.

«Этот мужчина был управляющим местной турбазы "Дон". В какой-то момент он вел дела не очень хорошо. (...) Владелец турбазы решил с ним распрощаться. В это время на турбазе работала мать пострадавшего мальчика. Она была уборщицей. Но при этом у нее был опыт управленческий. И учредитель пригласил ее на место этого мужчины», — поделились родственники.

Известно, что стрелок — представитель казачьего рода. Мужчина родился в Серафимовичском районе в многодетной семье.

В 2002 году уроженец Волгоградской области уехал на заработки в Москву. Там он охранял Черкизовский рынок, однако долго не продержался и вернулся на родину. В 2009-м он украл у местного жителя телефон Philips, а через пару месяцев, находясь в том же доме, без спроса забрал у хозяйки бензопилу. В первом случае действия мужчины квалифицировали как кражу, а во втором как грабеж.

Затем волгоградец решил открыть охранное предприятие в Москве, кроме того, он пробовал себя в качестве бизнесмена, но обанкротился. Позже он попал в зону боевых действий, получил ранение и вернулся в Серафимовичский район.

О нападении на детей в Волгоградской области стало известно 12 июля. В результате действий участника СВО пострадал 12-летний мальчик. У него диагностировали сквозное пулевое ранение.

В доме военнослужащего обнаружили карабин и оружие в сейфе.