Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 17 июля 2024Мир

Пожар охватил посольство Чехии в Париже

CT24:в посольстве Чехии в Париже начался пожар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В посольстве Чехии в Париже начался пожар, всех сотрудников дипмиссии эвакуировали. Об этом сообщает телеканал CT24.

«Можем подтвердить, что случился пожар. Никто не пострадал», — заявил в комментарии СМИ официальный представитель МИД Чехии Даниел Дрейк.

Пламя охватило главное здание посольства, но сотрудники экстренных служб его локализовали и в данный момент фиксируют повреждения. Причина возгорания не установлена, отмечает CT24.

Ранее полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      На Украине заявили о сокращении переходов границы после закона о мобилизации

      Лавров раскрыл полезность участия России в Совбезе ООН

      Раскрыта польза поездок на работу

      Армия США провалила проверку полусотни счетов по контрактам на помощь Украине

      Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

      Пожар охватил посольство Чехии в Париже

      На Украине назвали число раскрытых схем по вывозу уклонистов

      45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике

      Мигрант напал на прекратившую с ним общение россиянку и несколько раз ударил ее ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше