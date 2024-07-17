Пожар охватил посольство Чехии в Париже

CT24:в посольстве Чехии в Париже начался пожар

В посольстве Чехии в Париже начался пожар, всех сотрудников дипмиссии эвакуировали. Об этом сообщает телеканал CT24.

«Можем подтвердить, что случился пожар. Никто не пострадал», — заявил в комментарии СМИ официальный представитель МИД Чехии Даниел Дрейк.

Пламя охватило главное здание посольства, но сотрудники экстренных служб его локализовали и в данный момент фиксируют повреждения. Причина возгорания не установлена, отмечает CT24.

Ранее полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму.