Пожар в парке Галицкого потушили

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре потушили

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре удалось потушить. О ликвидации открытого горения сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что пожар начался из-за возгорания строительных материалов, которые находились в саду парка. Возгорания было локализировано на 30 квадратных метрах.

Ранее в сеть попали кадры с места происшествия. На видео, которыми поделились очевидцы, над знаменитым парком можно увидеть плотное облако дыма. Сообщалось, что пожар произошел в среду, 17 июля, по неизвестной причине примерно в ста метрах об стадиона футбольного клуба «Краснодар». Информации о пострадавших нет.