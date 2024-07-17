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13:48, 17 июля 2024Экономика

Пожар в парке Галицкого потушили

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре потушили

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре удалось потушить. О ликвидации открытого горения сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что пожар начался из-за возгорания строительных материалов, которые находились в саду парка. Возгорания было локализировано на 30 квадратных метрах.

Ранее в сеть попали кадры с места происшествия. На видео, которыми поделились очевидцы, над знаменитым парком можно увидеть плотное облако дыма. Сообщалось, что пожар произошел в среду, 17 июля, по неизвестной причине примерно в ста метрах об стадиона футбольного клуба «Краснодар». Информации о пострадавших нет.

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      Александра Качан
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