Пожар в знаменитом парке в российском городе попал на видео

В Краснодаре произошел пожар в знаменитом парке Галицкого. Инцидент в российском городе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть плотный дым, который поднимается над зеленой зоной. По данным канала, пожар произошел в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар».
Причины пожара пока неизвестны. По предварительной информации, загореться мог арт-объект «Солнечная система», который находится в парке. Сообщений о пострадавших нет.
Ранее Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за горящей сухой травы. Видео с последствиями возгорания попали в сеть.