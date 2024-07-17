Рабочие рыли яму и нашли клад со старинными монетами и украшениями

В Индии рабочие нашли клад со старинными монетами на каучуковой плантации

В Индии рабочие, рывшие яму для сбора дождевой воды, обнаружили старинный клад. Об этом пишет The New Indian Express.

Находка была сделана на каучуковой плантации в районе города Каннур, штат Керала, в четверг, 11 июля. Во время рытья ямы рабочим попался странный ящик. Первым его заметила женщина по имени Аяша. «Я копала яму, заметила эту коробку и поставила рядом. Потом кто-то выбросил ее подальше, боясь, что она как-то связана с черной магией или внутри бомба», — рассказала она.

После падения на землю ящик раскрылся, и из него высыпались блестящие предметы. Рабочие сразу же сообщили о находке властям. Внутри ящика оказались 17 жемчужных бус, 13 золотых медальонов, а также серьги, кольца и серебряные монеты. Помимо этого, там находились четыре медальона, которые, предположительно, были частью традиционного украшения кашимала — ожерелья, посвященного богине процветания Лакшми. Более того, 13 июля на том же месте нашли еще несколько бусин и три серебряные монеты.

По предварительной оценке, клад мог пролежать в земле более 200 лет, так как монеты из него были отчеканены во второй половине XVIII века. Это так называемые французские индийские монеты, которые чеканились Французской Ост-Индской компанией. Она владела факториями на территориях современных Пондичерри и Чанданнагара. Эти земли оставались оккупированы Францией до конца 1940-х годов.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Сомерсет группа кладоискателей обнаружила сотни древних монет. Охотники за сокровищами нашли монеты, когда проверяли металлоискателями «кучу грязи».

