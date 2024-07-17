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13:17, 17 июля 2024Силовые структуры

Расправившегося с продавщицей ритуальных услуг с помощью гвоздодера россиянина осудили

На Урале мужчина убил продавщицу гвоздодером и получил пожизненный срок

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom

На Урале Челябинский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя к пожизненному сроку за то, что он расправился с 54-летней продавщицей ритуальных услуг с помощью гвоздодера и потом надругался над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Мужчина признан виновным по статьям о разбое, об убийстве и о надругательстве над телами умерших. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей с ограничением свободы на срок один год. Кроме того, ранее мужчина уже был судим по аналогичным статьям.

Как установил суд, преступление произошло 15 июля 2023 года в городе Нязепетровске. Тогда осужденный решил украсть деньги из кассы магазина ритуальных услуг, в котором работала знакомая ему женщина. Он решил завладеть ключами от магазина и для этого проник во двор частного дома, в котором проживала пострадавшая. Там он напал на нее и нанес не менее пяти ударов гвоздодером по голове. От полученных ран женщина не выжила. После этого злоумышленник совершил надругательство над ней. Затем он проник в магазин у украл выручку в размере около 240 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали на два месяца 42-летнего местного жителя Павла Кукуляка, напавшего с топором на нового мужа бывшей жены.

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      Анна Габай
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