Россиянин надругался над несовершеннолетними в квартире

Под Новосибирском задержали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними

В Новосибирской области задержали 45-летнего местного жителя за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 июля мужчина в квартире дома в одном из поселков Новосибирского района надругался над детьми.

Вскоре задержанному предъявят обвинение. Сейчас следователи ходатайствуют о его аресте.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки.