Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 17 июля 2024Силовые структуры

Россиянин надругался над несовершеннолетними в квартире

Под Новосибирском задержали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области задержали 45-летнего местного жителя за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 июля мужчина в квартире дома в одном из поселков Новосибирского района надругался над детьми.

Вскоре задержанному предъявят обвинение. Сейчас следователи ходатайствуют о его аресте.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет ВВС Британии заметили над Харьковом. Он пропал с радара спустя семь часов

      Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

      Россия стала ввозить меньше вина из Европы

      «Санкции не сработали». Голландская журналистка переехала в Россию и восхитилась изобилием в магазинах

      Россиянин надругался над несовершеннолетними в квартире

      Известная 59-летняя модель поделилась откровенным фото

      Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкций

      «Закон Родченкова» поставил под угрозу Олимпийские игры в США

      Посольство России заявило об изучении причастности Украины к крушению МН17

      Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше