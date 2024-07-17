Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 17 июля 2024Силовые структуры

Россиянин упал с третьего этажа отдела полиции при попытке сбежать

В Ростове-на Дону россиянин хотел сбежать из отдела полиции и упал с 3-го этажа

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону задержанный попытался сбежать из отдела полиции через окно, но упал с третьего этажа. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, инцидент произошел в Неклиновском районе. 31-летнего подозреваемого силовики привезли в отдел, во время беседы в кабинете мужчина подбежал к открытому окну, собираясь спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Однако попытка побега провалилась — он упал на землю.

Прибывшая по вызову скорая помощь увезла его в больницу с травмами.

17 июля в Санкт-Петербурге в камере отдела полиции по Фрунзенскому району нашли 64-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, у него передозировка наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского

      Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

      Пожар охватил посольство Чехии в Париже

      На Украине назвали число раскрытых схем по вывозу уклонистов

      45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике

      Мигрант напал на прекратившую с ним общение россиянку и несколько раз ударил ее ножом

      Ученые потеряли легендарную белую акулу

      Отправленный врачами лечиться дома после жалоб мужчина оказался болен раком

      Украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска

      Стало известно количество посмотревших Евро-2024 россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше