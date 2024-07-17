Россиянин упал с третьего этажа отдела полиции при попытке сбежать

В Ростове-на Дону россиянин хотел сбежать из отдела полиции и упал с 3-го этажа

В Ростове-на-Дону задержанный попытался сбежать из отдела полиции через окно, но упал с третьего этажа. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, инцидент произошел в Неклиновском районе. 31-летнего подозреваемого силовики привезли в отдел, во время беседы в кабинете мужчина подбежал к открытому окну, собираясь спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Однако попытка побега провалилась — он упал на землю.

Прибывшая по вызову скорая помощь увезла его в больницу с травмами.

17 июля в Санкт-Петербурге в камере отдела полиции по Фрунзенскому району нашли 64-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, у него передозировка наркотиков.