Россиянин вонзил нож в грудь сожительницы и сам вызвал полицию

В ЯНАО арестовали мужчину, зарезавшего сожительницу во время застолья

В Ямало-Ненецком автономном округе суд арестовал местного жителя, расправившегося с 52-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 июля 2024 пара поссорилась во время застолья. Тогда обвиняемый схватил нож и вонзил женщине в грудь. Она не выжила. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о совершенном преступлении.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ЯНАО 37-летняя местная жительница напала на 42-летнего собутыльника с ножом.

