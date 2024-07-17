Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:31, 17 июля 2024Россия

Россиянка отправилась отдыхать с новым знакомым и потеряла двухлетнего сына

В Ростове-на-Дону мать отправилась отдыхать со знакомым и потеряла сына

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону мать отправилась отдыхать с новым знакомым и потеряла двухлетнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По сведениям издания, 22-летняя россиянка встретилась с соседкой выпить пива. За малышом следила бабушка в другой комнате. Затем ростовчанки решили идти с ребенком купаться в роднике.

Там они встретились с компанией. Молодая мать согласилась отправиться отдыхать с одним из знакомых и бросила сына. Позже она выяснила, что ребенок пропал.

Россиянку отвезли в отдел. Мальчик будет находиться в больнице до окончания разбирательств, разузнал Don Mash.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области будут судить 29-летнюю жительницу, которая истязала и бросила ребенка в квартире. Ее обвиняют по статьям 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Санкции не сработали». Голландская журналистка переехала в Россию и восхитилась изобилием в магазинах

      Стартап привлек миллионы долларов на превращение CO2 в камень

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

      Артиллерию назвали «королем битвы» в российско-украинском конфликте

      Иностранец ударил ножом российского подростка

      Стало известно новое место службы мужа Блиновской в зоне СВО. Где он и чем занимается?

      Россиянка отправилась отдыхать с новым знакомым и потеряла двухлетнего сына

      Назван главный поставщик тихих и крепленых вин в Россию

      Врачи приняли рак яичника у студентки за обезвоживание и тревожность

      На Западе заявили об опасности для Украины из-за кандидата Трампа в вице-президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше