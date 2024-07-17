Россиянка отправилась отдыхать с новым знакомым и потеряла двухлетнего сына

В Ростове-на-Дону мать отправилась отдыхать со знакомым и потеряла сына

В Ростове-на-Дону мать отправилась отдыхать с новым знакомым и потеряла двухлетнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По сведениям издания, 22-летняя россиянка встретилась с соседкой выпить пива. За малышом следила бабушка в другой комнате. Затем ростовчанки решили идти с ребенком купаться в роднике.

Там они встретились с компанией. Молодая мать согласилась отправиться отдыхать с одним из знакомых и бросила сына. Позже она выяснила, что ребенок пропал.

Россиянку отвезли в отдел. Мальчик будет находиться в больнице до окончания разбирательств, разузнал Don Mash.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области будут судить 29-летнюю жительницу, которая истязала и бросила ребенка в квартире. Ее обвиняют по статьям 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.