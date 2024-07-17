Российский айтишник пригласил двух девушек в гости и остался без четырех миллионов рублей

В Москве две девушки пришли в гости к айтишнику и украли у него 4 млн рублей

В Москве 33-летний айтишник привел домой двух незнакомок, и они украли у него четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, молодой человек познакомился с двумя девушками и пригласил их в гости. Втроем они выпивали. Потом хозяин квартиры уснул, а когда проснулся, новых подруг уже не было. Вскоре потерпевший увидел, что дверца сейфа открыта, а четыре миллиона рублей, которые он копил на автомобиль, из него исчезли.

Молодой человек обратился в полицию. Там он рассказал, что аналогичный случай произошел с ним в 2020 году — тогда у него украли 3,5 миллиона рублей.

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