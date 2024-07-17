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15:09, 17 июля 2024Силовые структуры

Российский военный несколько месяцев отдыхал от службы и получил пять лет колонии

В Томске военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Василия Тарасова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 3 июля 2023 года Тарасов без уважительной причины самовольно оставил воинскую часть. Он отдыхал до 7 ноября, но потом все-таки добровольно пришел в военный комиссариат.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Владислава Филатова за аналогичное преступление.

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      Екатерина Кашурникова
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