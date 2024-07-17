Россию признали страной с самой массовой артиллерией в мире

Forbes назвал Россию страной с самым большим количеством артиллерии в мире

Журнал Forbes назвал Россию страной с самым большим количеством артиллерийских систем и налаженными поставками боеприпасов.

Отмечается, что у Вооруженных сил (ВС) России больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у американской армии.

Как пишет издание, Россия использует комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых систем, в частности 2С33 «Мста-СМ2». Кроме того, Москва наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей.