Школьник из Челябинска спас десятки книг

Школьник из Челябинска Дмитрий Мельников спас десятки выброшенных на свалку книг. Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

Пятиклассник случайно увидел, как возле мусорных контейнеров соседи выкидывают книги, и отнес стопку домой. После этого мальчик расспросил знакомых и друзей, есть ли у них ненужные книги, и также забрал их домой. В итоге за неделю он собрал более 150 изданий — это две большие коробки весом около 200 килограммов.

Затем вместе с родителями россиянин развез книги по библиотекам Челябинска. «Мне было жалко книжки, хотелось, чтобы они не попали на мусорку. В нашей семье всегда бережно относились к природе, и я и подумал: а почему бы не взять книги и не помочь другим людям, у кого есть старые ненужные книги, не просто выкинуть, а подарить им вторую жизнь», — отметил Мельников.

В ноябре 2023 года первую детскую энциклопедию издали в Северной Осетии.