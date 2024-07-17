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18:14, 17 июля 2024Моя страна

Школьник из Челябинска спас десятки книг

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Школьник из Челябинска Дмитрий Мельников спас десятки выброшенных на свалку книг. Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

Пятиклассник случайно увидел, как возле мусорных контейнеров соседи выкидывают книги, и отнес стопку домой. После этого мальчик расспросил знакомых и друзей, есть ли у них ненужные книги, и также забрал их домой. В итоге за неделю он собрал более 150 изданий — это две большие коробки весом около 200 килограммов.

Затем вместе с родителями россиянин развез книги по библиотекам Челябинска. «Мне было жалко книжки, хотелось, чтобы они не попали на мусорку. В нашей семье всегда бережно относились к природе, и я и подумал: а почему бы не взять книги и не помочь другим людям, у кого есть старые ненужные книги, не просто выкинуть, а подарить им вторую жизнь», — отметил Мельников.

В ноябре 2023 года первую детскую энциклопедию издали в Северной Осетии.

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      Карина Черных
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