Собчак оценила стиль Аллы Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак: никому не удалось удачно одеть Пугачеву

Российская журналистка Ксения Собчак оценила стиль певицы Аллы Пугачевой. На эту тему она рассуждала в новом выпуске «Осторожно: Собчак».

В шоу Собчак общалась о моде с популярными стилистами и сама примерила десятки образов их авторства. В одном из разговоров ведущая решила высказаться о стиле Пугачевой. По ее мнению, ни одному стилисту не удалось удачно ее одеть.

«Если бы я была стилистом, меня бы очень вдохновило Аллу Борисовну застилизовать. Это ни у кого не получалось. У нее была только одна классная съемка в Vogue, когда ей по-другому сделали волосы, стиль. А так она прям мегаличность, но мне кажется, есть очень много вещей, которые ей бы пошли, если бы она была готова на эксперимент», — отметила Собчак.

Ранее в июле Собчак на новых фото сравнили с Мэрилином Мэнсоном.