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10:33, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Стало известно новое место службы мужа Блиновской в зоне СВО. Где он и чем занимается?

Mash: Блиновский служит под Урожайным в ДНР и возит боекомплекты на передовую
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Он участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине с марта 2024 года. С января его супруга находится в СИЗО по делу о неуплате налогов.

Блиновский возит боекомплекты на передовую

По информации Mash, супруг блогерши возит боекомплекты на передовую и каждый день рискует попасть под артобстрел или удар украинского дрона.

До перевода он служил в штурмовом подразделении под Красногоровкой, куда перешел из 95-го стрелкового полка. Издание отмечает, что такая быстрая смена позиций связана со статусом добровольца: официально это все заняло бы больше времени.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В мае сообщалось, что после того, как Блиновский узнал о риске стать штурмовиком, он скрылся. Позднее сослуживцы объяснили отъезд мужчины из воинской части вызовом на следственные действия в Москву. Они были связаны с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. Но до места назначения он не доехал. Как предположили следователи, Алексей пытается скрыться. Отец Блиновского эти сведения опроверг.

Муж блогерши уехал в зону СВО в марте

О том, что Алексей Блиновский принимает участие в специальной военной операции, стало известно в марте. Сначала он служил в Донецком корпусе. Журналисты предполагали, что таким образом мужчина с помощью положенных участникам СВО льгот пытается спасти свой бизнес от банкротства и поправить деловую репутацию.

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Блиновского, как и его супругу, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого у него возникли финансовые трудности. В апреле 3 из 12 принадлежащих ему компаний находились на стадии ликвидации. Еще по одной суд начал процедуру банкротства.

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