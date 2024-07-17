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14:33, 17 июля 2024Россия

Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

Mash: ВСУ атаковали вышку связи около места, где планировался обмен пленными

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в нескольких десятках метров от места, где был запланирован обмен пленными в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, пострадавших в результате удара нет. В районе продолжает работать сотовая связь, однако в ней наблюдаются перебои.

Изменения в планируемый обмен пленными из-за атаки вносить не стали.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия и Украина планируют в среду, 17 июля, провести обмен 180 военнопленными, подготовленный при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По информации собеседника агентства, Москва и Киев планируют освободить по 90 человек.

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      Никита Абрамов
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