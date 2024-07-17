Безопасность Трампа усилили из-за разведданных об иранском заговоре

Bloomberg: безопасность Трампа усилена из-за разведданных об иранском заговоре

Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг бывшего американского лидера Дональда Трампа после получения разведданных об иранском заговоре против него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что это не связано с покушением на жизнь кандидата в президенты, которое произошло 13 июля. По информации Белого дома, иранская угроза связана с более широкой схемой угроз бывшим чиновникам администрации Трампа, которая возникла после ликвидации главы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

«Мы отслеживаем иранские угрозы в адрес бывших должностных лиц администрации Трампа в течение многих лет, начиная с прошлой администрации», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Уточняется, что еще до покушения Белый дом связался с Секретной службой по поводу недавней иранской угрозы, в связи с чем безопасность Трампа была усилена. «Руководители агентства мимоходом проинформировали членов предвыборного штаба об общем росте угроз в адрес бывшего президента, не поставив их в известность о каких-либо конкретных угрозах, связанных с иранскими лицами или группами», — передает издание слова источника.

Ранее стало известно, что ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа Томаса Мэтью Крукса. Известно, что он был умным, но одиноким подростком, который подвергался издевательствам в школе.