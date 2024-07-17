Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 17 июля 2024Мир

Безопасность Трампа усилили из-за разведданных об иранском заговоре

Bloomberg: безопасность Трампа усилена из-за разведданных об иранском заговоре

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг бывшего американского лидера Дональда Трампа после получения разведданных об иранском заговоре против него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что это не связано с покушением на жизнь кандидата в президенты, которое произошло 13 июля. По информации Белого дома, иранская угроза связана с более широкой схемой угроз бывшим чиновникам администрации Трампа, которая возникла после ликвидации главы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

«Мы отслеживаем иранские угрозы в адрес бывших должностных лиц администрации Трампа в течение многих лет, начиная с прошлой администрации», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Уточняется, что еще до покушения Белый дом связался с Секретной службой по поводу недавней иранской угрозы, в связи с чем безопасность Трампа была усилена. «Руководители агентства мимоходом проинформировали членов предвыборного штаба об общем росте угроз в адрес бывшего президента, не поставив их в известность о каких-либо конкретных угрозах, связанных с иранскими лицами или группами», — передает издание слова источника.

Ранее стало известно, что ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа Томаса Мэтью Крукса. Известно, что он был умным, но одиноким подростком, который подвергался издевательствам в школе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

      Банкам захотели кратно увеличить штрафы за обман россиян

      Безопасность Трампа усилили из-за разведданных об иранском заговоре

      Россиянам раскрыли пользу растворимого кофе

      Игорь Николаев полетел на малую родину и побыл «Под сахалинским небом»

      Президент Литвы подписал закон о создании первой в армии страны дивизии

      SpaceX провела испытания 33 двигателей Raptor

      Трое нудистов решили позагорать на пляжах Сочи и попали на видео

      Стало известно о новом способе России обходить санкции против нефти

      Планы Германии сократить помощь Киеву вдвое связали с действиями Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше