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23:12, 17 июля 2024Силовые структуры

Суд вынес приговор наехавшей на прохожих жительнице Зеленограда

Суд назначил 1,5 года ограничения свободы наехавшей на прохожих женщине

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

Мировой судья второго судебного участка района Савелки в Москве назначил один год и шесть месяцев ограничения свободы жительнице Зеленограда. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Судом установлено, что Меремьянина Е. В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в непосредственной близости от ночного клуба, запустила двигатель а/м «Газель», оставив ключи в зажигании, в результате чего автомобиль начал движение и нанес телесные повреждения потерпевшей, повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в Зеленодольский городской суд. Это через видеокамеры увидели сотрудники и заблокировали центральный вход в здание. Работники суда попытались поговорить с мужчиной, но он вел себя неадекватно и не оставлял попыток зайти в помещение. В результате судебные приставы сами обезоружили мужчину и надели на него наручники. После его передали полиции.

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      Сергей Грехов
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