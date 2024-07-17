Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 17 июля 2024Силовые структуры

Мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в российский суд

В Татарстане мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в суд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Татарстане мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в Зеленодольский городской суд. Об этом сообщает «Реальное время».

Это через видеокамеры увидели сотрудники и заблокировали центральный вход в здание. Работники суда попытались поговорить с мужчиной, но он вел себя неадекватно и не оставлял попыток зайти в суд. В результате судебные приставы сами обезоружили мужчину и надели на него наручники. После его передали полиции.

Ранее в Казани обнаружили в квартире 80-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу с ножевыми ранениями.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского

      Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

      Пожар охватил посольство Чехии в Париже

      На Украине назвали число раскрытых схем по вывозу уклонистов

      45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике

      Мигрант напал на прекратившую с ним общение россиянку и несколько раз ударил ее ножом

      Ученые потеряли легендарную белую акулу

      Отправленный врачами лечиться дома после жалоб мужчина оказался болен раком

      Украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска

      Стало известно количество посмотревших Евро-2024 россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше