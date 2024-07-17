Мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в российский суд

В Татарстане мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в суд

В Татарстане мужчина с двумя ножами попытался проникнуть в Зеленодольский городской суд. Об этом сообщает «Реальное время».

Это через видеокамеры увидели сотрудники и заблокировали центральный вход в здание. Работники суда попытались поговорить с мужчиной, но он вел себя неадекватно и не оставлял попыток зайти в суд. В результате судебные приставы сами обезоружили мужчину и надели на него наручники. После его передали полиции.

Ранее в Казани обнаружили в квартире 80-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу с ножевыми ранениями.