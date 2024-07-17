Пожилых супругов с ножевыми ранениями нашли в квартире в российском городе

В Казани пожилых супругов с ножевыми ранениями нашли в квартире

В Казани обнаружили в квартире 80-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

Родителей без признаков жизни обнаружил сын. Рядом с пенсионеркой с ножевыми ранениями нашли ее мужа без признаков жизни. По предварительным данным, накануне вечером 16 июля в квартире одного из домов, расположенных на Ютазинской улице города, мужчина поссорился с женой, а потом напал на нее. Расправившись с женой, он свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что 15 июля в парадной дома на Новоизмайловском проспекте 28-летний иностранец ударил ножом российского подростка в Санкт-Петербурге и похитил у него телефон.