Иностранец ударил ножом российского подростка

В Петербурге иностранец набросился с ножом на подростка из-за нецензурной брани

В Санкт-Петербурге задержали 28-летнего иностранца, набросившегося с ножом на подростка и похитившего его телефон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел 15 июля в парадной дома на Новоизмайловском проспекте. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья начал конфликтовать с подростком из-за нецензурной брани. Мужчина достал нож и ударил девятиклассника в ногу.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя местная жительница напала на 42-летнего собутыльника с ножом.