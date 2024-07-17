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04:24, 17 июля 2024Мир

Трамп заявил о сблизивших Россию и Китай действиях Байдена

Трамп: Байден своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Он [Байден] вынудил Россию и Китай "пожениться". Они теперь семья», — подчеркнул Трамп. Он также отметил опасность начала третьей мировой войны. «Нам осталось дотерпеть пять месяцев [до окончания президентского срока Байдена]. Я думаю, что есть риск начала третьей мировой войны», — сказал он.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что демократы скрывали правду о состоянии здоровья Байдена. Представители бывшего президента отметили, что американской общественности врут и глава Белого дома на самом деле слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность президента Соединенных Штатов.

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      Марина Совина
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