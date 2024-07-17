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09:39, 17 июля 2024Мир

Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкций

Трамп: санкции США привели к тому, что в мире стали хуже относиться к Вашингтону

Фото: Cheney Orr / Reuters

Санкции привели к тому, что многие страны стали хуже относиться к Вашингтону. Об ухудшении позиций США в мире из-за санкционной политики заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

«То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нас. Поэтому я не люблю санкции», — сказал кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

При этом политик отметил, что когда он был у власти, то считал нужным применять санкции в отношении Ирана, однако сейчас считает, что те меры «были не так уж необходимы».

Бывший американский лидер также назвал главную ошибку нынешнего главы государства Джо Байдена в отношении России и Китая. По его словам, своими действиями текущая американская администрация «заставила» Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян вступить в своего рода союз, который Трамп сравнил с браком.

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      Семен Александров
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