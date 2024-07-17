Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 17 июля 2024Мир

Украине посоветовали быстрее победить после выдвижения Трампом кандидата в вице-президенты

В Конгрессе США обеспокоились выдвижением Трампом кандидата в вице-президенты

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Республиканское крыло в Конгрессе США обеспокоились перспективой продолжения военной помощи Украине из-за выдвижения бывшим американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом своего кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом пишет журнал Politico.

«Украинцам лучше поторопиться и победить», — сказал член Палаты представителей от республиканцев и председатель комитета по оборонным ассигнованиям Кена Калверт, комментируя призывы Вэнса прекратить всякую поддержку Киева.

Материалы по теме:
«Он худший президент в истории» Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
«Он худший президент в истории»Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
28 июня 2024
«Хорошего выбора нет» Байден продолжит борьбу за пост президента США. Почему его не заменили после провала на дебатах?
«Хорошего выбора нет»Байден продолжит борьбу за пост президента США. Почему его не заменили после провала на дебатах?
5 июля 2024
«Это битва насмерть» Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?
«Это битва насмерть»Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?
15 июля 2024

Другие конгрессмены в разговоре с Politico рассказали, что решение Трампа сделать Вэнса фактически первым в очереди на пост вице-президента вызвало гамму эмоций «от ужаса до просто тревоги».

«Я напуган до смерти», — признался собеседник издания.

Ранее в Верховной Раде Украины понадеялись на изменение позиции Вэнса в отношении российско-украинского конфликта, напомнив, что кандидат в вице-президенты превратился из яростного критика Трампа в его сторонника.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      На дне российского залива найден пароход времен войны

      Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

      В России высказались об отмене санкций ЕС

      На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

      ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

      Легковушки с пробегом подешевели

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше