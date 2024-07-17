Украине посоветовали быстрее победить после выдвижения Трампом кандидата в вице-президенты

В Конгрессе США обеспокоились выдвижением Трампом кандидата в вице-президенты

Республиканское крыло в Конгрессе США обеспокоились перспективой продолжения военной помощи Украине из-за выдвижения бывшим американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом своего кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом пишет журнал Politico.

«Украинцам лучше поторопиться и победить», — сказал член Палаты представителей от республиканцев и председатель комитета по оборонным ассигнованиям Кена Калверт, комментируя призывы Вэнса прекратить всякую поддержку Киева.

Другие конгрессмены в разговоре с Politico рассказали, что решение Трампа сделать Вэнса фактически первым в очереди на пост вице-президента вызвало гамму эмоций «от ужаса до просто тревоги».

«Я напуган до смерти», — признался собеседник издания.

Ранее в Верховной Раде Украины понадеялись на изменение позиции Вэнса в отношении российско-украинского конфликта, напомнив, что кандидат в вице-президенты превратился из яростного критика Трампа в его сторонника.