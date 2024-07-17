В Германии пожаловались на следящие за подготовкой украинских солдат беспилотники

Politico: неопознанные БПЛА следят за подготовкой украинских солдат в Германии

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) следят за подготовкой украинских солдат в Германии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что немецкие военные, у которых есть подозрения относительно того, кто посылает беспилотники, приказывают украинским военнослужащим вместо того, чтобы вмешаться, включить потенциально враждебные дроны в свои учения в качестве подготовки.

«Технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами», — пожаловался немецкий полковник Роланд Бескер, отметив, что развертывание технологии глушения геозон также отключит радиостанции, используемые для связи на полигоне, а «опытные шпионы всегда найдут способ проникнуть на такую ​​большую территорию».

Ранее генерал-лейтенант немецкой армии Андреас Марлоу заявил, что бундесвер с 2025 года может расширить программу военной подготовки для новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ).