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15:53, 17 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области поразили более 700 энергообъектов

В Харьковской области уничтожили или повредили более 700 энергообъектов

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

В Харьковской области были поражены более 700 энергетических объектов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство «Укринформ».

«На территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более восьми тысяч километров электросетей», — проинформировал он.

Синегубов добавил, что в регионе действуют графики отключения света, есть районы, где электричества нет по восемь и более часов. По его словам, украинские власти намерены восстановить по максимуму разрушенные объекты и идти по пути децентрализации.

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      Кристина Есикова
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