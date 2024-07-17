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13:46, 17 июля 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали ход создания зоны безопасности в Харьковской области

Песков: операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Операция Вооруженных сил (ВС) России по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Ход операции по укреплению российской границы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что введение контрольно-пропускных пунктов на территории Белгородской области не означает, что операция по созданию зоны безопасности провалена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины необходимо создать санитарную зону, которая позволила бы прекратить обстрелы российского приграничья. По его словам она должна быть непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.

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      Глеб Палехов
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