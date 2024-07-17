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07:50, 17 июля 2024Россия

В Крыму оценят ущерб от украинских терактов на Крымском мосту

Константинов: в Крыму оценят ущерб от терактов на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: vk.com / crimeabadnews / Global Look Press

В Крыму оценят ущерб от терактов на Крымском мосту. Работу организуют на высоком уровне, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Киев дважды организовывал теракты на Крымском мосту. Первый раз в октябре 2022 года, второй — ровно год назад — 17 июля 2023 года.

«Мы приступим к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — уточнил Константинов.

Глава крымского парламента также заявил, что после совершенных терактов меры безопасности на мосту усилили.

В июне Константинов сообщил, что ущерб от энергетической и водной блокад Крыма составил 14 триллионов рублей. Каждая из блокад нанесла ущерба на семь триллионов рублей.

До этого также сообщалось, что Арбитражный суд Крыма обязал украинскую сторону выплатить компенсацию 3,15 триллиона рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду. Указанную сумм взыскали c кабмина и Минэнерго Украины, а также компании «Укрэнерго».

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      Марина Совина
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