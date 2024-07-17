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14:07, 17 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии при нелегальном переходе границы задержали несколько украинцев

В Молдавии задержали 13 украинцев, пытавшихся нелегально перейти границу

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии за трое суток пограничники задержали несколько граждан Украины при попытке нелегального перехода границы. Об этом сообщили в пресс-службе молдавской Пограничной полиции.

Отмечается, что 13 украинских мужчин были задержаны в районе населенного пункта Копчак на юге Молдавии. В ведомстве заявили, что после этого они попросили предоставить им убежище на территории республики.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины предупредительными выстрелами остановили на границе с Венгрией четырех мужчин, планировавших незаконно пересечь кордон. За помощь в попытке покинуть страну каждый из них заплатил по восемь тысяч долларов.

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      Алевтина Запольская
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