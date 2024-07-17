В Москве 20-летняя девушка получила ранение в спину из-за чужой фотосессии

MK.RU: девушка получила ранение из-за чужой фотосессии в районе Москва-Сити

Двадцатилетняя девушка получила ранение из-за чужой фотосессии в районе Москва-Сити. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, горожанка курила возле офиса в свой рабочий перерыв. Неподалеку от этого места две девушки фотографировались в вечерних платьях. В процессе они устроили пиротехническое шоу — запущенная ими петарда попала в спину жительницы столицы.

От звука разорвавшегося «снаряда» многие очевидцы вздрогнули. Нарушительницы спокойствия предпочли не оказывать помощь пострадавшей девушке и поспешили скрыться.

Сотрудница офиса после инцидента обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику, пришедшему с другой компанией на детскую площадку.