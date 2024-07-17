В Приднестровье рассказали о антироссийской стратегии обороны Молдавии

В Приднестровье рассказали о направленной против России обороне Молдавии

Национальная оборона Молдавии направлена против России и Приднестровья. Такое заявление сделал депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов, передает РИА Новости.

Сафонов прокомментировал принятое решение кабинета министров Молдавии, согласно которому российский военный контингент представляет угрозу для национальной безопасности и поэтому оборонный бюджет страны увеличивается до 1 процента от ВВП к 2030 году.

Сафонов рассказал, что Молдавия планирует приобрести 20 бронемашин из США, до этого некоторое их количество предоставила Германия. «Все это, конечно, направлено и против Приднестровья, и против тех российских воинских частей, которые у нас расквартированы», — сообщил он.

Ранее Сафонов рассказал, что молдавские депутаты-националисты предлагают принять и применить в Приднестровье после реинтеграции закон о люстрации. По его словам, прорумынский национализм не исчез, поэтому Кишинев пытается уничтожить приднестровскую государственность и выдавить из региона нелояльных граждан, то есть почти всех приднестровцев.