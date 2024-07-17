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12:52, 17 июля 2024Россия

В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

В Приморье ветерану СВО отказали в повторной операции на несросшейся кости

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Приморском крае ветерану специальной военной операции (СВО) отказали в медицинской помощи. Об этом бывший сотрудник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал журналистам сетевого издания «Владивосток Онлайн».

Участника СВО, который вернулся домой без ноги, в мае избил сосед, сломав ему руку. Мужчине не понравился громкий шум, который издавали протезы солдата.

После этого экс-вагнеровец перенес операцию, однако она прошла неудачно — кость не срослась, начались осложнения. «На повторную операцию меня не отправляют, говорят, что все само заживет», — сообщил боец и признался, что не знает, что ему делать в сложившейся ситуации.

По словам участника СВО, никто не хочет браться за сложную операцию, в ходе которой придется снимать костную пластину, удалять осколки и заново пересаживать кость. «Вот и мучаюсь», — добавил он.

Ранее жительница Приморского края узнала в том же бойце мужчину, который расчленил ее дочь. Она опознала его по фотографии, размещенной в заметке об избиении ветерана соседом. «Я молила Бога, пока он был на СВО, чтобы он [не вернулся из боя]», — призналась женщина.

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      Алан Босиков
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