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02:46, 17 июля 2024Экономика

В России предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной жары

«Известия»: урожай помидоров может сократиться из-за аномальной жары

Фото: Unsplash

Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что речь в первую очередь идет о помидорах — возобновления их урожайности аграрии ждут только через три месяца. На сегодняшний день растения перестали плодоносить в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Крыму и новых регионах, пишет издание.

Отмечается, что в южных субъектах России цена помидор выросла с 50-70 рублей за килограмм в прошлом году до 80-100 рублей — в этом.

«Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура», — рассказала сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители из-за ожидающихся проблем с урожаем и, соответственно, доходами, начали приостанавливать обновление парка, в том числе падают продажи комбайнов.

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      Юлия Мискевич
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