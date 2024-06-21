В России начали падать продажи комбайнов

«Ъ»: из-за проблем с урожаем в России начали падать продажи сельхозтехники

Российские сельхозпроизводители из-за ожидающихся проблем с урожаем и, соответственно, доходами, начали приостанавливать обновление парка, в том числе падают продажи комбайнов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По данным «Росспецмаша», в первые пять месяцев года отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 19 процентов, а зерноуборочных — на 9 процентов. Одновременно на 17 и 23 процента выросли поставки самоходных опрыскивателей-разбрасывателей и полноприводных тракторов.

Глава южного дивизиона продаж «Альфа-Лизинга» Владимир Воротилин сообщил, что продажи российской сельхозтехники в штуках падают на 5-40 процентов в зависимости от вида, а в денежном выражении наблюдается рост в пределах 10 процентов.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов объяснил, что покупки сейчас либо носят вынужденный характер, либо это ситуация, когда подвернулось хорошее предложение. Директор Zoomlion AG в России Рушан Айнетдинов подтвердил, что в отдельных сегментах падение спроса составляет 30-40 процентов.

Что касается иностранной техники, то завозить ее продолжают, однако рост цен снижает интерес к ней. При этом сильнее повлияло даже не падение курса рубля, а повышение утилизационного сбора. Гендиректор Optitech Agro Татьяна Фадеева объяснила, что, например, цены на тракторы, если считать в тоннах зерна, в прошлом году выросли в два раза.

Продавцы техники также сообщают о единичных случаях отказа, но чаще сделки переносятся на более поздний срок. Гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» Алексей Скоробогатов рассказал, что концерн сосредоточен на оптимизации расходов и повышении культуры обслуживания техники, а также ведет переговоры с поставщиками об улучшении условий закупок.

Эксперты ожидают падение рынка продаж по итогам года, однако расходятся в оценке его величины — разброс от 5 до 40 процентов. Между тем российские производители больше переживают об экспансии китайской техники, потому что ее экспортеры заходят с очень низкими ценами. «Росагролизинг» указывает, что в последние годы российская техника дорожает быстрее импортной, за последние три года ее стоимость в среднем выросла в полтора раза.

Ранее Минпромторг сообщил, что в январе-апреле суммарная стоимость произведенной в России сельхозтехники выросла на 9,9 процента в годовом выражении, до 94,5 миллиарда рублей.