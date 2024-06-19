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16:47, 19 июня 2024Экономика

В России повысили прогноз сбора пшеницы

ИКАР улучшил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82 миллионов тонн

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысили прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82 миллионов тонн. Оценку улучшили на 500 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор института Дмитрий Рылько объяснил такое решение результатами проведенной экспедиции в южных российских регионах. По ее итогам эксперты повысили прогноз сбора пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях.

Подобная динамика поспособствовала изменению прогноза урожая этой агрокультуры в целом по стране, пояснил Рылько. При этом оценку сбора пшеницы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в центральных регионах России эксперты ИКАР, напротив, понизили. Тем не менее это обстоятельство не помешало аналитикам улучшить общий прогноз, заключил глава института.

До улучшения своей оценки аналитики ИКАР несколько раз подряд ее снижали. Причиной пересмотра стали негативные последствия заморозков в центральных регионах и продолжительного отсутствия осадков в южных областях. Об этой проблеме, в частности, заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев. В этом регионе из-за засушливой погоды местные аграрии, по его словам, могли потерять около 30 процентов урожая зерновых.

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