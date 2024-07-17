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14:03, 17 июля 2024Экономика

В России снизилось число выданных автокредитов

НБКИ: число выданных автокредитов в России снизилось на 4,1 % в июне

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам июня число выданных в России автокредитов сократилось на 4,1 процента в сравнении с майским показателем и составило 148 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Статистика велась исходя из сведений, переданных в бюро кредиторами. В июне число выдач сократилось на 6,3 тысячи — в мае показатель находился на уровне в 154,3 тысячи.

Отрицательная динамика затронула не только число выдач, но и суммарные объемы одобренных автозаймов. За месяц последний показатель сократился на 0,3 процента и опустился до отметки в 217,2 миллиарда рублей. Для сравнения, в мае совокупные объемы выдач автокредитов оценивались в 217,9 миллиарда. Таким образом, за первый летний месяц показатель снизился на 700 миллионов.

Ранее в НБКИ сообщили, что по итогам июня средний размер выданных в России автокредитов вырос на 1,2 процента к апрельскому уровню и достиг отметки в 1,42 миллиона рублей. За месяц показатель увеличился на 20 тысяч рублей. Годовой прирост составил 3,3 процента, или 50 тысяч.

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