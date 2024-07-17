В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он попросил граждан сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от областных властей или МЧС России.

По словам Гусева, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

В Минобороны России отчитались о пяти сбитых в ночь с 16 на 17 июля беспилотниках ВСУ. Утверждалось, что один дрон сбили в Белгородской области, а еще по два — в Воронежской и Брянской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.