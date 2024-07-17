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14:41, 17 июля 2024Интернет и СМИ

В США назвали возможное условие окончания конфликта на Украине

NI: Запад должен открыто поддержать политический нейтралитет Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Чтобы сохранить суверенитет Украины, на Западе должны открыто признать политический нейтралитет страны. О возможном условии окончания украинского конфликта пишет американское издание The National Interest (NI).

В статье подчеркивается, что при заключении мирного договора с Россией Украине важно сохранить суверенитет. Чтобы это условие соблюдалось, нужно выполнить ряд условий. «Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины», — отмечает NI, базирующееся в США.

Издание подчеркивает, что медленное продвижение Украины к членству в НАТО не помогает ей сохранить суверенитет, а, напротив, несет для него большие риски.

Ранее журналист NI Дэвид Харвилиц заявил, что Вашингтону нужно восстановить отношения с Москвой. Он подчеркнул, что США нужно обратить внимание на беспокойство России относительно расширения НАТО.

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      Мария Большакова
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