NI: Запад должен открыто поддержать политический нейтралитет Украины

Чтобы сохранить суверенитет Украины, на Западе должны открыто признать политический нейтралитет страны. О возможном условии окончания украинского конфликта пишет американское издание The National Interest (NI).

В статье подчеркивается, что при заключении мирного договора с Россией Украине важно сохранить суверенитет. Чтобы это условие соблюдалось, нужно выполнить ряд условий. «Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины», — отмечает NI, базирующееся в США.

Издание подчеркивает, что медленное продвижение Украины к членству в НАТО не помогает ей сохранить суверенитет, а, напротив, несет для него большие риски.

Ранее журналист NI Дэвид Харвилиц заявил, что Вашингтону нужно восстановить отношения с Москвой. Он подчеркнул, что США нужно обратить внимание на беспокойство России относительно расширения НАТО.