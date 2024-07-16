Журналист NI Харвилиц призвал США восстановить отношения с Россией

США и их партнерам нужно восстановить отношения с Россией. Возобновить диалог с Москвой призвал обозреватель издания The National Interest (NI) Дэвид Харвилиц.

«Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией», — заявил Харвилиц.

Журналист посоветовал Вашингтону обратить внимание на обеспокоенность Москвы расширением НАТО. Обозреватель считает, что это стало бы одним из главных факторов завершения украинского конфликта. По мнению колумниста, достичь мира через постоянные угрозы Запада в адрес Кремля невозможно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть только одно желание по отношению к странам Запада. Он подчеркнул, что Москва не хочет видеть угрозы от западных стран.

До этого Лавров назвал условие для диалога России и Запада. По его словам, переговоры возможны «исключительно на равноправной основе». Он отметил, что для этого существуют площадки. В качестве одной из них он назвал ООН, однако и там, по мнению министра, «проявляются очень негативные тенденции».