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16:19, 17 июля 2024Интернет и СМИ

В США указали на неожиданную угрозу для Украины

NYT: разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с сильной жарой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Энергетическая система Украины, разрушенная ударами России, столкнулась с неожиданной угрозой. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

«В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным атакам российских ракет и беспилотников, которые выводили из строя электростанции и подстанции. Теперь она сталкивается с другой, более неожиданной угрозой: сильной жарой», — указали в статье.

Издание, базирующееся в США, отмечает, что из-за постоянного отключения электричества и света люди вынуждены выгуливать собак ночью, используя светящиеся браслеты в виде ошейников. Днем же украинцы из-за сильной жары находятся у рек, чтобы охладиться.

Ранее польское издание Myśl Polska высказалось о состоянии энергетической системы Украины. По мнению издания, она находится в руинах.

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