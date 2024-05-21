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17:04, 21 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

Myśl Polska: украинская энергетика находится в состоянии руин

Фото: Yevhen Titov / AP

Энергетическая система Украины находится в состоянии руин. Об этом заявило польское издание Myśl Polska.

«Сегодня украинская [энергетическая] система находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью разрушены», — говорится в материале западного издания. Однако, как отмечается в статье, энергетический сектор Украины не близок к коллапсу, то есть неконтролируемым отключениям электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения в городах.

Пока энергетические запасы СССР и постоянно снижающийся спрос спасают этот сектор Украины от полного краха, однако вопрос в том, как долго это сможет продолжаться, указал автор Анджей Щенсняк. «Как я писал полтора года назад (...), в украинской энергетике не останется ни одного камня, унаследованного от СССР. И действительно, сегодня этот сценарий, похоже, сбывается», — добавил он.

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      Олег Давыдов
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