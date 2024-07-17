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02:19, 17 июля 2024Мир

В США заявили о планах Байдена ограничить полномочия Верховного суда

WP: Байден решил ограничить срок полномочий судей Верховного суда

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден решил провести масштабную реформу Верховного суда, подразумевающую ограничение срока полномочий судей. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инициативу планируется внести на рассмотрение «в ближайшие дни». Помимо ограничения срока полномочий, также предлагается ввести этический кодекс для судий. Кроме того, Байден планирует внести поправки в конституцию, отменяющую иммунитет от судебного преследования для президента и других государственных чиновников.

«Мне понадобится ваша помощь по Верховному суду, потому что я собираюсь выступить с крупной инициативой — не хочу сообщать о ней преждевременно — по ограничению полномочий суда», — сказал Байден во время закрытого заседания.

Ранее стало известно, что Teamsters, один из крупнейших профсоюзов водителей США, в этом году не поддержит действующего президента страны Джо Байден из-за недовольства его действий на посту американского лидера.

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      Евгений Силаев
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